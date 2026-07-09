guardare i mondiali dalla striscia di gaza

Notizia in breve

Migliaia di persone hanno assistito alle partite dei Mondiali proiettate su teli tra le macerie nella Striscia di Gaza, nonostante gli attacchi israeliani in corso. La maggior parte dei tifosi ha seguito le partite dell’Egitto. Le proiezioni sono state organizzate in spazi aperti, con le persone che si sono radunate nonostante le condizioni di conflitto e le difficoltà logistiche. Non ci sono stati incidenti segnalati durante gli eventi.