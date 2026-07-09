Guardare i Mondiali dalla Striscia di Gaza
Migliaia di persone hanno assistito alle partite dei Mondiali proiettate su teli tra le macerie nella Striscia di Gaza, nonostante gli attacchi israeliani in corso. La maggior parte dei tifosi ha seguito le partite dell’Egitto. Le proiezioni sono state organizzate in spazi aperti, con le persone che si sono radunate nonostante le condizioni di conflitto e le difficoltà logistiche. Non ci sono stati incidenti segnalati durante gli eventi.
Migliaia di persone hanno visto le partite proiettate su teli in mezzo alle macerie, nonostante gli attacchi israeliani: tifavano quasi tutte Egitto Negli ultimi giorni sono circolate online molte foto degli abitanti della Striscia di Gaza fra le macerie mentre guardano alcune partite dei Mondiali di calcio, proiettate su teloni bianchi montati in grandi spazi pubblici. A organizzare le proiezioni è stato principalmente il Comitato egiziano di soccorso a Gaza, un’organizzazione umanitaria creata dal governo egiziano per sostenere la popolazione della Striscia, con cui confina. Molti abitanti di Gaza sostengono la squadra egiziana, anche... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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