Da Gaza arrivano storie di resistenza che i media evitano di diffondere. Testimonianze di civili che continuano a opporsi alle offensive, nonostante le difficoltà e le perdite. Le narrazioni di chi ha perso case, familiari e speranze si susseguono, ma sono poco riportate. Le immagini di persone che cercano di sopravvivere e di resistere alle bombe restano inascoltate dai principali mezzi di comunicazione.

Una manciata di toccanti e risolute storie di resistenza umana da Gaza che i giornali non vogliono più raccontare. “L’Occidente è morto a Gaza” (Solferino), sottotitolo ancor più pregnante Israele e Palestina: il sonno della ragione, scritto dalla giornalista italo-egiziana Randa Ghazy, squarcia ulteriormente il velo sullo sterminio di inermi e innocenti in corso a Gaza (e “a breve in Cisgiordania”, viene suggerito tra le pagine del libro) scolpendo nella pietra della storia le testimonianze dirette, di ogni età e sesso, dell’impossibile quotidianità gazawa. In mezzo alle macerie di uno spazio politico che viene ogni giorno sistematicamente... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “L’Occidente è morto a Gaza”: le storie di resistenza dalla Striscia che i media non vogliono più raccontare

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