Guai per Samir Nasri | interrogato per riciclaggio di denaro e droga

Samir Nasri è stato interrogato oggi per sospetti di riciclaggio di denaro e traffico di droga. L'ex centrocampista, che ha giocato anche in squadre come Marsiglia e Arsenal, è coinvolto in un'indagine che riguarda presunte attività illecite. Le autorità hanno avviato controlli e perquisizioni nell'ambito dell'indagine, senza ancora rilasciare dettagli sulle accuse specifiche o sui soggetti coinvolti. L'interrogatorio si è svolto senza ulteriori sviluppi noti al momento.

Guai in vista per Samir Nasri? Secondo quanto riferito da Le Parisien, nella giornata di oggi l'ex centrocampista di Marsiglia, Arsenal e Manchester City ha trascorso circa dieci ore in custodia della polizia nell'ambito di un'indagine giudiziaria per importazione di narcotici, associazione criminale e riciclaggio di stupefacenti in una banda organizzata. Una situazione che potrebbe complicare i piani di vita dell'ex giocatore della nazionale francese., Nasri è stato fermato dal reparto di ricerca e indagine finanziaria (BRIF) della polizia giudiziaria di Parigi e in giornata è stato interrogato nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta per importazione di narcotici, associazione criminale e riciclaggio di droga in una banda organizzata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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