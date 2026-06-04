Igli Tare, ex direttore sportivo di Milan e Lazio, è stato interrogato per sei ore in Albania. È sotto inchiesta per corruzione e riciclaggio, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione. La procura ha aperto un fascicolo a suo carico senza comunicare ulteriori dettagli. Tare è stato ascoltato come sospettato, ma non sono stati resi noti eventuali sviluppi o accuse specifiche.

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan ed ex dirigente della Lazio, è finito sotto inchiesta in Albania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak). Secondo quanto riferito da fonti investigative, Tare sarebbe indagato per presunti reati di corruzione e riciclaggio nell’ambito di un fascicolo che coinvolge anche l’ex vicepremier albanese Belinda Balluku. L’indagine era stata avviata inizialmente per presunte irregolarità legate a procedure di appalto. Successivamente gli accertamenti si sarebbero concentrati anche su una villa situata lungo la costa ionica dell’Albania, all’interno di un complesso turistico, che secondo gli investigatori sarebbe stata utilizzata dall’ex esponente di governo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Tare indagato per corruzione e riciclaggio, l’ex dirigente di Milan e Lazio interrogato per sei ore

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