Maglie celebra il suo patrono | riti luminarie e spettacoli per San Nicola
A Maglie si stanno preparando le celebrazioni in onore di San Nicola, il patrono della città. Le attività si svolgeranno dal 7 al 10 maggio e includeranno riti religiosi, luminarie e spettacoli pubblici. La comunità parteciperà a diverse iniziative durante questo periodo. Le strade saranno decorate con luminarie e luci, creando un’atmosfera festosa nel centro cittadino.
MAGLIE – Una città che celebra il suo patrono tra riti, luminarie e spettacoli: Maglie si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno con le celebrazioni in onore del patrono, San Nicola, previste dal 7 al 10 maggio.Il ricco calendario di appuntamenti trasformerà il centro urbano in un.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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