Maglie celebra il suo patrono | riti luminarie e spettacoli per San Nicola

A Maglie si stanno preparando le celebrazioni in onore di San Nicola, il patrono della città. Le attività si svolgeranno dal 7 al 10 maggio e includeranno riti religiosi, luminarie e spettacoli pubblici. La comunità parteciperà a diverse iniziative durante questo periodo. Le strade saranno decorate con luminarie e luci, creando un’atmosfera festosa nel centro cittadino.