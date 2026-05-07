Definito il percorso della processione in onore del Santo Patrono

Venerdì 8 maggio si terrà la processione dedicata a San Michele Arcangelo, il Santo Patrono di Marcianise. È stato ufficialmente stabilito il percorso che la processione seguirà durante la giornata. La cerimonia coinvolge diverse strade della città e si svolgerà nel rispetto delle modalità previste dall’organizzazione. La manifestazione rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara a partecipare alla tradizionale celebrazione.

Definito il percorso della processione in onore di San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Marcianise, in programma venerdì 8 maggio. Don Paolo Dello Stritto, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per la manifestazione religiosa.Dal Comune hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it

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