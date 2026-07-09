Grosso | Voglio rendere Fiorentina protagonista del campionato

Fabio Grosso ha dichiarato di voler rendere la Fiorentina protagonista del campionato durante la sua prima conferenza stampa come allenatore. La presentazione si è svolta al Viola Park, con Grosso che ha espresso l’intenzione di far tornare la squadra al centro dell’attenzione nel torneo. Nessun dettaglio su strategie o obiettivi specifici, solo il desiderio di coinvolgere e rendere orgoglioso il tifo.

"Vogliamo rendere orgoglioso un tifo appassionato come quello della Fiorentina. Vorrei rendere questo club protagonista del campionato". Così Fabio Grosso, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina. "Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l'opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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