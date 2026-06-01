Un incontro tra la società e l’allenatore è previsto oggi per discutere la rescissione del contratto. La decisione di interrompere il rapporto con Grosso sembra ormai imminente. La società sta cercando di definire i dettagli dell’addio, mentre si attende l’annuncio ufficiale. La squadra si prepara a un cambio di guida tecnica, con il nome del nuovo allenatore ancora da definire.

SASSUOLO Cade un altro ostacolo sulla strada che dovrebbe portare a stretto giro (oggi incontro con la società a tema rescissione ) Fabio Grosso (foto) sulla panchina della Fiorentina. La dirigenza viola ha lasciato cadere l’opzione che le avrebbe permesso di allungare anche per la stagione prossima il contratto a Paolo Vanoli. La scadenza era il 30 maggio, Paratici è rimasto sulle sue e Vanoli, di fatto, resta il tecnico della Fiorentina, a livello contrattuale, fino al 30 giugno, ma tra lui e la Viola, di fatto, la vicenda è chiusa. Con Grosso, invece, è quasi fatta: la base dell’accordo, dicono da Firenze, c’è da tempo – biennale con opzione per una terza stagione – ma per formalizzarlo serve prima che l’ex campione del mondo rescinda il contratto che lo lega(va) al Sassuolo fino al 2027. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’addio del mister è imminente. Grosso, incontro per rescindere. E la Fiorentina ’saluta’ Vanoli

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