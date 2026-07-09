Fabio Grosso è stato presentato come nuovo allenatore della Fiorentina al “Viola Park”. La cerimonia ha trasmesso un’atmosfera di emozione e consapevolezza. Grosso ha dichiarato di voler creare qualcosa di straordinario con la squadra. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale e pubblico, senza altri dettagli sulla durata del contratto o sulle modalità di ingaggio.

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. FIRENZE (ITALPRESS) – Un momento di emozione e consapevolezza ha caratterizzato la presentazione di Fabio Grosso come nuovo tecnico della Fiorentina presso il “Viola Park”. Il direttore generale Alessandro Ferrari ha preso la parola per introdurre l’allenatore: “Questa è una stagione unica, quella del centenario. Presentiamo Fabio Grosso, una scelta condivisa da tutti, inclusa la famiglia Commisso. Una decisione che rappresenta non solo un mister, ma un cammino, una persona capace di aiutarci a costruire una Fiorentina sempre più solida e importante.” Il mister ha immediatamente espresso la sua gratitudine nei confronti del Sassuolo: “Ringrazio il Sassuolo per i due anni trascorsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Grosso avvia la sua avventura viola: “Desideriamo creare qualcosa di straordinario”.

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