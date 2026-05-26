Il Padule ha conquistato la promozione in Eccellenza, con una festa che è durata tutta la notte. La squadra ha festeggiato il risultato storico, che resterà impresso nella memoria della comunità. La giornata del 24 maggio 2026 è diventata un momento importante per il club e i tifosi. Pierotti ha commentato l’evento definendolo “qualcosa di straordinario”. La vittoria ha segnato un traguardo significativo per la società.

Una festa lunga tutta la notte. Perché una domenica come questa vorresti non finisse mai. Il 24 maggio 2026 resta impresso nella storia di Padule. Non solo del Padule calcio ma di Padule inteso come comunità. Una comunità che, nonostante fosse la domenica dei Ceri mezzani, si è spostata al Comunale Degli Esposti di Bastia per la finalissima playoff di Promozione contro il Campitello. E i ragazzi di Emiliano Pierotti, in campo, hanno ripagato la fiducia della loro gente superando 2-0 la formazione di Marco Sabatini, guadagnando così il primo storico approdo nel campionato di Eccellenza. "Ancora facciamo fatica a realizzare quello che abbiamo fatto" dichiara un Andrea Fronduti al settimo cielo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La festa per la promozione. Padule nella storia: è Eccellenza. Pierotti: "Qualcosa di straordinario»

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