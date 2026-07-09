Dopo vent'anni, si discute ancora della cattura di una figura chiave legata a eventi storici. Nel frattempo, alcuni calciatori sono ritenuti fondamentali per le rispettive squadre. Un allenatore ha espresso gratitudine alla proprietà di un club di calcio per l’opportunità di sedere sulla panchina, ringraziando anche il club precedente con cui ha trascorso due stagioni. La sua carriera si è sviluppata grazie a un percorso che ha portato a questa nuova posizione.

"Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l'opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina". Così Fabio Grosso, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina, che si tiene proprio nel ventennale della vittoria dell'Italia al Mondiale in Germania, ottenuta proprio con il rigore decisivo realizzato dal neo tecnico della squadra gigliata. "Sono passati vent'anni da quel... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Grosso 20 anni dopo Berlino: "Siamo sicuri di aver preso Atta? Kean e Fagioli sono importanti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DER SCHNITZEL KÖNIG von Berlin: Schnitzel-Epos (3/3) | Street Food Berlin Germany

Notizie e thread social correlati

Italia campione del mondo 2006, che fine hanno fatto i 23 azzurri di Berlino 20 anni dopoVenti anni dopo la vittoria del 2006 a Berlino, i 23 calciatori della nazionale italiana sono sparsi in diversi percorsi.

Paratici, Fagioli, Kean, Rugani... quanta Juve c'è in questa FiorentinaNegli ultimi anni, la Fiorentina ha portato a termine numerosi acquisti coinvolgendo calciatori che in passato avevano vestito la maglia della...

Temi più discussi: Italia-Francia 2006, 20 anni dopo: il rigore di Grosso, la testata di Zidane, il nostro ricordo; Vent’anni fa a Berlino il cielo si colorava d’azzurro. Grosso: Difficile anche solo sognare quello che abbiamo fatto; Italia ai Mondiali 2006: 20 anni fa il trionfo finale con la Francia; Vent’anni fa l'Italia sul tetto del mondo! Esplode la chat dei campioni: Auguri Lippi.

Ci sono date che sembrano scritte dal destino. La #Fiorentina ha annunciato che giovedì 9 luglio alle ore 14:00, al Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fabio #Grosso. Un giorno tutt’altro che casuale: saranno infatti 20 anni esatti - X x.com

Mondiali amarcord, 20 anni fa l’Italia saliva sul tetto del mondo: la notte di Berlino è ancora leggendaIl 9 luglio 2006 l’Italia batteva la Francia ai rigori nella finale di Berlino conquistando il suo quarto Mondiale. Vent’anni dopo, quel ricordo è più vivo che mai nella mente dei tifosi ... skuola.net

Italia campione del mondo 2006, vent’anni dopo: il ricordo della notte che fece piangere un PaeseSono passati vent’anni dalla finale di Berlino che regalò all’Italia il quarto Mondiale della sua storia. Il rigore di Grosso, la testata di Zidane e tanti altri ricordi di quella magnifica notte di v ... msn.com