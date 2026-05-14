Negli ultimi anni, la Fiorentina ha portato a termine numerosi acquisti coinvolgendo calciatori che in passato avevano vestito la maglia della Juventus. Tra questi, ci sono stati trasferimenti di giocatori come Paratici, Fagioli, Kean e Rugani. La rivalità tra le due società ha spesso accompagnato le trattative di mercato, con scambi e operazioni che hanno alimentato la competizione tra le due squadre. La presenza di ex bianconeri nella rosa viola è diventata un elemento ricorrente nelle dinamiche di trasferimento tra i due club.

Dopo la vittoria di Lecce, la Juve è terza in classifica e padrona del suo destino per la qualificazione alla prossima Champions League: con 6 punti nelle ultime 2 partite, infatti, la squadra di Spalletti sarà certamente tra le prime 4. Sulla strada dei bianconeri, prima del derby conclusivo contro il Torino, ci sarà gara contro la Fiorentina all'Allianz Stadium: una sfida particolare per molti ex juventini, in campo e non, che negli ultimi anni si sono trasferiti in viola. L'ultimo arrivato a Firenze, in ordine di tempo, è Fabio Paratici: il neo ds viola ha scritto la storia della Juve del ciclo di Andrea Agnelli. Arrivato a Torino, insieme a Marotta, nell'estate del 2010, ha contribuito agli acquisti dei migliori calciatori juventini di quell'epoca, da Arturo Vidal a Paulo Dybala, fino a Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paratici, Fagioli, Kean, Rugani... quanta Juve c'è in questa Fiorentina

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