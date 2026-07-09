italia campione del mondo 2006 che fine hanno fatto i 23 azzurri di berlino 20 anni dopo

Venti anni dopo la vittoria del 2006 a Berlino, i 23 calciatori della nazionale italiana sono sparsi in diversi percorsi. Alcuni hanno continuato a giocare a livello professionistico, altri si sono ritirati o hanno intrapreso carriere fuori dal calcio. Molti hanno mantenuto un basso profilo pubblico, altri sono entrati nel mondo dello spettacolo o della gestione sportiva. Nessuno è tornato in nazionale, e alcuni hanno affrontato problemi personali o legali.

Il 9 luglio 2006, a Berlino, l’Italia di Marcello Lippi batteva la Francia ai calci di rigore e conquistava il suo quarto Mondiale. Un momento storico per intere generazioni (soprattutto alla luce di quanto seguito). Vent’anni dopo, quel trionfo resta l’ultimo grande acuto di un movimento che ha poi incontrato sempre più ostacoli. Abbiamo trionfato agli Europei con il gruppo di Mancini, è vero, ma quello è sembrato un fascio di luce improvviso nell’oscurità. È innegabile che in tantissimi siano rimasti legati a quei fasti e, con un po’ d’amarezza, ritengano sia difficile riviverli nel prossimo futuro. Cavalcando la nostalgia per quel magico 2006, allora, proviamo a vedere cos’è stato dei 23 della spedizione in Germania. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Italia campione del mondo 2006, i festeggiamenti a Brescia

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