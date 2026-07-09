Un uomo di 53 anni è stato schiacciato da un trattore nel pomeriggio a Gromo, in via Spiazzi. È stato trasportato in ospedale con traumi al torace e a un arto superiore. Le condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di verifica.

Un 53enne è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi in un infortunio sul lavoro avvenuto a Gromo, in via Spiazzi.Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un trattore, riportando un trauma al torace e a un arto superiore. L'allarme è scattato attorno alle 15. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, un'ambulanza, i carabinieri e i tecnici di Ats Bergamo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Gromo, operaio di 53 anni schiacciato da un trattore: è in gravi condizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perugia. SantEnea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto

Notizie e thread social correlati

Incidente sul lavoro a Gromo: 50enne schiacciato dal trattore, è graveUn uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un trattore in un incidente avvenuto alle 14:49 in via Spiazzi, a...

Incidente sul lavoro a Gavardo, operaio muore dopo essere stato schiacciato da un trattore: aveva 27 anniUn operaio di 27 anni è morto a Gavardo dopo essere stato schiacciato da un trattore durante le ore di lavoro.