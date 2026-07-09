Groenlandia di nuovo nel mirino di Trump e la premier danese invoca l’aiuto della Nato
Gli Stati Uniti hanno annunciato piani di rafforzamento militare in Groenlandia, con più truppe e scambi diretti. La premier danese ha chiesto aiuto alla Nato, dichiarando la volontà di difendere ogni centimetro di territorio atlantico. La Groenlandia rimane al centro di tensioni tra Washington e Copenaghen, mentre la Casa Bianca continua a spingere per un maggior coinvolgimento nella regione.
Circo polare Mette Frederiksen: pronti a difendere ogni centimetro di territorio atlantico. Ma gli Usa hanno già lanciato i loro piani: più truppe, più scambi diretti, più rapporti economici. Il presidente del governo autonomo dell'isola: “Non siamo in vendita” Circo polare Mette Frederiksen: pronti a difendere ogni centimetro di territorio atlantico. Ma gli Usa hanno già lanciato i loro piani: più truppe, più scambi diretti, più rapporti economici. Il presidente del governo autonomo dell'isola: “Non siamo in vendita” Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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Groenlandia, Trump verso Davos minaccia lEuropa
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