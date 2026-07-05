Trump nuovo attacco a Meloni | posta un meme con la premier e invoca un ordine restrittivo

Da ilmattino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha pubblicato un meme con l’immagine di Giorgia Meloni su Truth, il social che utilizza. Dopo le dichiarazioni delle settimane scorse, ha scritto un messaggio in cui fa riferimento a un “ordine restrittivo” nei confronti della premier. Non ci sono altre informazioni o dettagli sul contenuto del meme o sulle eventuali azioni legali.

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Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, prende di mira la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero uno della Casa Bianca pubblica un meme, un fotomontaggio, che raffigura la premier italiana in "adorazione" davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine viene abbinata la frase «necessario un ordine restrittivo», con l'«invocazione» di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio. L'attacco alla vigilia del vertice Nato Il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti arriva alla vigilia del vertice Nato di Ankara. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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