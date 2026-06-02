? Domande chiave Perché il Manchester United incide sulla cifra finale del trasferimento?. Come può il debito del Marseille bloccare l'operazione della Roma?. Chi è il tecnico che vuole strappare Greenwood alla concorrenza?. Quanto deve alzare la posta la Roma per non perdere il giocatore?.? In Breve Marseille necessita di liquidità per evitare sanzioni UEFA da debito eccessivo. Manchester United detiene il diritto sul 40 per cento della futura cessione. Greenwood ha registrato 26 gol e 11 assist in 45 partite ufficiali. Gasperini punta all'attaccante inglese per la prossima Champions League. Mason Greenwood accetta il Fenerbahçe: la Roma deve pareggiare i 50 milioni per l’attaccante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ameve.eu - Greenwood al Fenerbahçe: la Roma deve sborsare 50 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma su Mason Greenwood: apertura del Marsiglia da 50 milioniLa Roma ha inserito Mason Greenwood nella sua lista dei desideri per rinforzare l’attacco nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, il Fenerbahce accelera per Greenwood: c’è l’apertura del giocatoreIl Fenerbahçe ha accelerato sui negoziati per Mason Greenwood, che ha dato disponibilità a trasferirsi.

Temi più discussi: Roma-Greenwood, arriva il Fenerbahçe: la concorrenza aumenta; Soulé non è più insostituibile, a Trigoria cercano acquirenti e corteggiano Greenwood; Rassegna Stampa | I conti in rosso del Marsiglia spingono Greenwood alla Roma; Roma all’assalto di Greenwood: pronta una proposta importante al Marsiglia.

? #Greenwood, l’inglese preferirebbe la Roma al #Fenerbahçe: il punto #ASRoma x.com

Fenerbahçe’de Mason Greenwood bombas?Fenerbahçe'de pazar günü gerçekle?tirilecek tarihi ba?kanl?k seçimi öncesinde kulisler alev ald?. ?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, ba?kan adaylar? Aziz Y?ld?r?m ve Hakan Safi’nin dünyaca ünlü golcü Mason G ... milligazete.com.tr

Mason Greenwood, önümüzdeki sezon ?ampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giyebilir; zira Avrupa'daki iki kulübün ba?kan adaylar? da eski Manchester United forvetini ...Mason Greenwood, Türk futbol devi Fenerbahçe’nin iki rakip ba?kan aday? için de yaz transfer döneminin öncelikli hedefi haline geldi. goal.com