Greenwood il sì di Simeone riapre tutto | l’Atletico Madrid torna in corsa

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha dato il suo assenso per il ritorno di Greenwood, riaprendo così le trattative. La vicenda, inizialmente legata a un'altra squadra, ora si concentra sulla possibilità di un trasferimento in Spagna. Secondo fonti francesi, si è aperto un nuovo capitolo che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le condizioni.

La telenovela Greenwood non riguarda più la Roma, ma la storia è tutt’altro che chiusa. Anzi, secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, si è appena aperto un capitolo nuovo, e potenzialmente decisivo. A raccontarlo è L’Equipe, che ricostruisce il colpo di scena delle ultime ore attorno al futuro dell’attaccante inglese, oggi al centro di un braccio di ferro tutto spagnolo-turco. Il via libera di Simeone dagli Stati Uniti. Il punto di svolta porta la firma di Diego Simeone. L’allenatore dell’ Atletico Madrid, attualmente negli Stati Uniti, avrebbe dato il proprio assenso definitivo all’operazione, un via libera che avrebbe improvvisamente risvegliato i Colchoneros su un dossier che sembrava ormai in mano al Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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