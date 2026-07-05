Gasperini non vuole un altro caso Sancho | pressing totale su Greenwood l’Atletico Madrid si inserisce

Gasperini mira a risolvere rapidamente la situazione di Mason Greenwood, attaccante del Marsiglia, per evitare un caso come quello di Sancho. L’allenatore ha intensificato il pressing sulla società per trovare una soluzione. Nel frattempo, l’Atletico Madrid si è inserito nella trattativa, mostrando interesse per il giocatore. La data limite stabilita da Gasperini si avvicina, ma non è ancora chiaro se si arriverà a un accordo.

C’è una scadenza che Gian Piero Gasperini si è segnato mentalmente, e riguarda Mason Greenwood. L’attaccante inglese del Marsiglia è diventato in poche settimane l’obiettivo principale della Roma per l’attacco, ma da Madrid è arrivato un concorrente pesante: l’ Atletico Madrid di Diego Simeone ha messo gli occhi sullo stesso giocatore, e il tecnico giallorosso lo ha capito prima di tutti. Per questo Gasperini è tornato a bussare alla porta della dirigenza, chiedendo al direttore sportivo Tony D’Amico un’accelerata immediata: la sensazione, a Trigoria, è che i prossimi giorni saranno quelli decisivi. Il fantasma di Sancho pesa sulle scelte di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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