Un quindicenne è stato soccorso in mare dopo un malore e trasportato in Rianimazione. Era scomparso dall’attenzione di un amico e pochi minuti dopo è stato trovato immobile con il volto nell’acqua, in un tratto di spiaggia libera tra due stabilimenti balneari. La vicenda ha causato preoccupazione tra i presenti, che hanno chiamato i soccorsi. Le condizioni del ragazzo non sono state rese note, ma si trova sotto osservazione medica.

Era sparito alla vista dell’amico. Pochi minuti dopo lo hanno trovato in mare, immobile, con il volto nell’acqua, nel tratto di spiaggia libera tra i bagni Bibi e I Gelsi. Un ragazzo di 15 anni, cittadino italiano di origine senegalese residente nell’entroterra, è ricoverato in Rianimazione all’ ospedale San Salvatore di Pesaro dopo il grave malore accusato nel primo pomeriggio di ieri, dopo le 14, mentre si trovava in acqua. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era insieme a un coetaneo. A un certo punto l’amico non lo avrebbe più visto e avrebbe chiesto aiuto. La ricerca è durata pochi minuti. Il quindicenne è stato individuato in acqua privo di sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave dopo il malore in acqua. Ansia per un quindicenne. Soccorso in spiaggia e ricoverato in Rianimazione

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