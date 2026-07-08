Tragedia in mare a Pesaro morto 15enne Il malore il soccorso la rianimazione in spiaggia e il decesso in ambulanza Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Notizia in breve

Un 15enne è morto in mare a Pesaro. Il giovane, nato nel 2011, si trovava sulla spiaggia libera vicino ai bagni I Gelsi. Ha accusato un malore mentre era in acqua, è stato soccorso dai bagnanti e sottoposto a rianimazione sulla battigia. È stato poi trasportato in ambulanza, dove è deceduto. La spiaggia era affollata e i presenti sono rimasti sconvolti dall’accaduto.