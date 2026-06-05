Tornado a Roma | Gualtieri chiede lo stato di calamità naturale
Il sindaco di Roma ha richiesto lo stato di calamità naturale dopo il tornado che ha colpito la città. Sono in corso valutazioni sui danni alle proprietà private e alle attività commerciali. Gli esperti stanno definendo i criteri per quantificare il dissesto economico causato dall’evento meteorologico. Le stime sui costi complessivi dei danni sono ancora in fase di elaborazione.
Quanto costano realmente i danni alle proprietà private e alle botteghe?. Quali criteri useranno gli esperti per quantificare il dissesto economico?. Come verranno distribuiti i fondi per il ristoro delle attività colpite?. Perché questo evento atmosferico è considerato un fenomeno raro?.? In Breve Evento atmosferico con frequenza di ritorno stimata in circa 50 anni. Paolo Emilio Marchionne e Gualtieri sopralluogano via Prati Fiscali. Danni pubblici stimati in circa 500 mila euro tra infrastrutture e verde. 40 alberi di proprietà di Roma Capitale abbattuti o travolti dal tornado. Gualtieri chiede la calamità naturale per i danni del tornado a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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