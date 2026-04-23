Grandinata Ravarino chiede lo stato di calamità

Dopo la violenta grandinata che si è abbattuta lunedì sera, il Comune di Ravarino ha inviato una richiesta ufficiale per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La richiesta mira a ottenere eventuali risarcimenti e supporti per le zone colpite dall’evento atmosferico. La richiesta è stata presentata alle autorità competenti, che valuteranno la situazione e le eventuali misure da adottare.

Dopo la violenta grandinata di lunedì sera il Comune di Ravarino chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Lo legittima l’entità dei danni, che per le colture è stato davvero ingente, specialmente nel territorio di Ravarino, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni anche di 4 centimetri, ammaccando auto, distruggendo contenitori e vasi di plastica, trasformando strade e vie in abbondanti coltri bianche di ghiaccio. "Una calamità senza precedenti che ha messo in ginocchio tutte le nostre colture - spiega l’assessore all’Agricoltura di Ravarino, Moreno Gesti -. "Tutti gli agricoltori con cui abbiamo parlato segnalano perdite del raccolto non inferiori al 70-80%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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