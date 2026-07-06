Governo Meloni Trump attacca ancora la premier prima del vertice Nato Calenda | Bullo da quattro soldi | news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il nuovo attacco social di Donald Trump alla premier; intanto, sul fronte interno, si accende la tensione per il mancato rinnovo del taglio sulle accise dei carburanti. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trump attacca Meloni. La solidarietà delle opposizioni: Ferma condanna, Italia paese sovrano

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Temi più discussi: Nato, Trump attacca ancora l’Italia: Ha speso solo 48 miliardi, gli Usa 999; Trump attacca Meloni con un meme social alla vigilia del vertice Nato; Spese militari al 5%, Fratoianni attacca il governo Meloni: Sono doppiamente cialtroni, Trump ordina e loro eseguono; Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l'ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo.

È vero? in che modo il governo Meloni ha rispettato la Costituzione contribuendo all'attacco contro #Iran? Perchè allora #Trump si lamenta? #Meloni #Rutte x.com

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