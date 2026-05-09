Alisson Juventus | brasiliano sempre più intrigato dalla proposta bianconera sullo sfondo restano due alternative dalla Serie A
Il nome di Alisson sta attirando l’attenzione della dirigenza della Juventus, che valuta seriamente l’ipotesi di ingaggiarlo come portiere. Tuttavia, sul tavolo ci sono anche due alternative provenienti dalla Serie A, considerate come possibili sostituti nel caso non si arrivi a un’intesa con il portiere brasiliano. La trattativa è in fase di valutazione e resta aperta la strada per eventuali sviluppi.
di Luca Fioretti Alisson Juventus: la dirigenza valuta il grande colpo per la porta, ma tiene vive anche due ottime alternative in caso di mancato accordo. Le ultimissime indiscrezioni di mercato diffuse dalla redazione di Tuttosport delineano dei clamorosi scenari. Alisson appare sempre più intrigato dalla prospettiva di trasferirsi alla Juventus: il numero 1 valuterebbe con grandissimo interesse un ritorno in Italia, anche se la complessa trattativa è ancora lontana dall’essere definita. La dirigenza dovrà innanzitutto trovare una solida intesa con l’entourage per la firma di un ricco contratto. Questa fase negoziale rappresenta il passo obbligato per potersi presentare al tavolo delle contrattazioni con estrema e totale forza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Le richieste economiche di Alisson alla Juventus Sono troppo onerose Scrivetecelo nei commenti facebook
Esclusiva; #Alisson alla @juventusfc è fatta!!! Contratto biennale con opzione sul terzo. #Comolli con il brasiliano e Bernardo Silva spera di convincere #Elkann a non mandarlo via, ma ormai John ha preso la decisione, via a Luglio. x.com
[Gazzetta] Juventus, il primo sì di Alisson: è aperto ai Bianconeri, è un contratto di tre anni. Si sono passati dalle parole ai fatti per Alisson Becker, il portiere brasiliano 33enne del Liverpool e un ex allievo di Spalletti alla Roma. reddit