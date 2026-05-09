Alisson Juventus | brasiliano sempre più intrigato dalla proposta bianconera sullo sfondo restano due alternative dalla Serie A

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Alisson sta attirando l’attenzione della dirigenza della Juventus, che valuta seriamente l’ipotesi di ingaggiarlo come portiere. Tuttavia, sul tavolo ci sono anche due alternative provenienti dalla Serie A, considerate come possibili sostituti nel caso non si arrivi a un’intesa con il portiere brasiliano. La trattativa è in fase di valutazione e resta aperta la strada per eventuali sviluppi.

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di Luca Fioretti Alisson Juventus: la dirigenza valuta il grande colpo per la porta, ma tiene vive anche due ottime alternative in caso di mancato accordo. Le ultimissime indiscrezioni di  mercato  diffuse dalla redazione di  Tuttosport  delineano dei clamorosi scenari.  Alisson  appare sempre più intrigato dalla prospettiva di trasferirsi alla  Juventus: il numero  1  valuterebbe con  grandissimo interesse  un ritorno in Italia, anche se la complessa trattativa è ancora lontana dall’essere definita.  La dirigenza  dovrà innanzitutto trovare una solida intesa con l’entourage per la firma di un ricco  contratto. Questa fase negoziale rappresenta il passo obbligato per potersi presentare al tavolo delle contrattazioni con estrema e totale forza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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