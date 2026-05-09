Alisson Juventus | brasiliano sempre più intrigato dalla proposta bianconera sullo sfondo restano due alternative dalla Serie A

Il nome di Alisson sta attirando l’attenzione della dirigenza della Juventus, che valuta seriamente l’ipotesi di ingaggiarlo come portiere. Tuttavia, sul tavolo ci sono anche due alternative provenienti dalla Serie A, considerate come possibili sostituti nel caso non si arrivi a un’intesa con il portiere brasiliano. La trattativa è in fase di valutazione e resta aperta la strada per eventuali sviluppi.

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