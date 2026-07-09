Gosens cedibile la Fiorentina può venderlo a una cifra shock

Robin Gosens potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina durante questa sessione di mercato. Lo Schalke 04 ha già avviato i primi contatti con la società toscana per discutere un possibile trasferimento. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti i dettagli economici. La cessione del giocatore potrebbe avvenire a una cifra elevata, considerando le trattative in corso.

Robin Gosens potrebbe lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato, complice l'interesse dello Schalke 04 che ha già avviato i primi contatti con la dirigenza toscana. Il club viola, spiega Bild, ha aperto alla cessione, dichiarandosi pronto ad accettare anche una cifra di poco superiore al milione di euro per l'esterno tedesco, già vicinissimo all'addio a gennaio in direzione Nottingham Forest. La decisione finale spetta ora interamente al calciatore, il quale tuttavia frena sul trasferimento a Gelsenkirchen, mostrando forti perplessità sia sulla destinazione sia sulla proposta economica al ribasso rispetto all'attuale ingaggio percepito in Italia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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