gli ultimi mesi della vita di san francesco

Domani alle 18 il Giardino dei lecci di Villa Bertelli ospita il secondo appuntamento della rassegna dedicata a San Francesco nell’ 800° anniversario della morte. Il Giardino dei lecci della storica dimora ospiterà per questo secondo evento padre Pietro Maranesi che presenterà la conferenza dal titolo "La morte di un uomo cristiano. Gli ultimi mesi della vita di Francesco". Dialogherà con Padre Maranesi lo storico delle Grandi Famiglia, Domenico Savini. Padre Pietro Maranesi è un frate cappuccino, rettore dell’Istituto superiore di Scienze religiose di Assisi e docente di Teologia dogmatica e Francescanesimo all’Istituto teologico di Assisi.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Testamento di san Francesco - Conferenza di mons. Felice Accrocca

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