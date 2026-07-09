gli stati uniti toglieranno la siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo

Gli Stati Uniti hanno annunciato che rimuoveranno la Siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo. Attualmente, essere inclusi comporta sanzioni come restrizioni sugli aiuti esteri, divieto di vendita di armi e altre misure economiche. La decisione entrerà in vigore a breve. La lista è utilizzata per imporre restrizioni economiche e bloccare il supporto internazionale. La modifica non implica cambi nelle politiche militari o diplomatiche attuali.

Gli Stati Uniti hanno annunciato che toglieranno la Siria dalla loro lista dei paesi che sostengono il terrorismo: farne parte prevede essere sottoposti a una serie di sanzioni, fra cui limitazioni agli aiuti dall’estero, il divieto di vendita di armi e altre misure economiche. La decisione è stata presa in seguito all’incontro fra il presidente statunitense Donald Trump e quello siriano Ahmed al Sharaa ad Ankara, in Turchia, a margine della riunione della NATO che si è svolta fra martedì e mercoledì. Il provvedimento entrerà in vigore fra 45 giorni, a meno che il Congresso statunitense decida di bloccarlo, cosa altamente improbabile. La rimozione della Siria da questa lista era attesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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