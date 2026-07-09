Una vittoria per il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, un trionfo per il suo patrono, Recep Tayyip Erdogan, e per la Turchia: Donald Trump, incontrando il leader di Damasco a margine del summit Nato di Ankara, ha annunciato che gli Usa rimuoveranno la Siria dalla lista di Stati ritenuti “ sponsor del terrorismo ” dal Dipartimento di Stato. Uno scenario importante che può accelerare l’avvicinamento tra l’Occidente e la Siria da un lato e mostra l’influenza del Reis turco su Washington, che Erdogan intende giocare per massimizzare la posizione di forza della Repubblica anatolica in Medio Oriente e nella Nato. La lista è stata istituita nel 1979 e dal punto di vista americano mira a sanzionare e isolare dal sistema globale quei Paesi che hanno condotte ritenute ostili alla proiezione di potenza statunitense. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - La Siria di Al-Sharaa via dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo: la sponda di Trump a Erdogan

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Will Trump remove Syria from State Sponsors of Terrorism list HIS ANSWER

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