Gli Stati Uniti hanno annunciato che la Siria sarà rimossa dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo. La decisione è stata comunicata dopo l'incontro tra il presidente statunitense e il leader siriano, avvenuto ad Ankara durante il vertice della NATO. L'incontro si è svolto tra martedì e mercoledì, in un contesto di colloqui ufficiali tra le due nazioni.

. La decisione è arrivata in seguito all’incontro fra il presidente statunitense Donald Trump e quello siriano Ahmed al Sharaa ad Ankara, in Turchia, a margine del vertice della NATO che ha avuto luogo nella capitale turca fra martedì e mercoledì. Il provvedimento entrerà in vigore tra quarantacinque giorni. In teoria, il Congresso statunitense potrebbe votare contro e bloccarlo, ma l’ipotesi è altamente improbabile. «Penso che rimuoveremo la Siria dalla lista del terrorismo, ha fatto un gran lavoro », ha rivelato Trump nel corso del bilaterale con il presidente siriano. «La Siria ha compiuto un grande passo avanti nell’unificazione del Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Terrorismo.

© Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti hanno annunciato che rimuoveranno la Siria dalla loro lista dei Paesi che sostengono il terrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran war: Peace deal reached as Trump marks 80th birthday | FOX 10 Phoenix

Notizie e thread social correlati

Gli Stati Uniti toglieranno la Siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismoGli Stati Uniti hanno annunciato che rimuoveranno la Siria dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo.

La Siria di Al-Sharaa via dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo: la sponda di Trump a ErdoganDurante un incontro al summit Nato di Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che gli Stati Uniti rimuoveranno la Siria dalla lista...

Temi più discussi: Le foto dei festeggiamenti per i 250 anni degli Stati Uniti; Trump: 'Non sono sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran'; Trump insiste sulla Groenlandia: Dovrebbe essere controllata da Usa; Nuovi attacchi Usa-Iran, che cosa è successo e le possibili conseguenze sui negoziati.

L'esercito statunitense ha colpito circa 90 obiettivi militari in Iran, compresi sistemi di difesa aerea, durante la sua ultima serie di attacchi. Lo ha annunciato il Comando Centrale delle Forze armate americane (Centcom). Gli Stati Uniti hanno completato un'alt - X x.com

Merz: gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di Tomahawk alla GermaniaGli Stati Uniti hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al ... ilsole24ore.com

Iran, gli Usa hanno attaccato un'area vicina alla centrale nucleare di Bushehr(ANSA) - TEHERAN, 09 LUG - Il vice governatore generale di Bushehr ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno attaccato un'area vicina alla centrale nucleare di Bushehr. Secondo l'agenzia Fars, il govern ... corrieredellosport.it