Durante il recente vertice della Nato, si è discusso dell’uso dell’intelligenza artificiale di Palantir per monitorare eventuali potenziamenti militari russi in Europa orientale. Le tecnologie dell’azienda vengono impiegate per analizzare dati e sorvegliare movimenti militari nella regione. La discussione si è concentrata sulla capacità di queste soluzioni di fornire informazioni tempestive e precise per supportare le decisioni di difesa dell’Alleanza.

Le “pietre veggenti” di Palantir in campo contro possibili potenziamenti russi in Europa orientale: ai margini del recente summit Nato si è parlato attentamente dell’applicazione crescente del Maven Smart System congegnato dalla compagnia co-fondata da Peter Thiel e guidata dal “manager-guerriero” Alex Karp, fervente occidentalista, che si propone di ampliare le capacità di sorveglianza e supervisione delle attività in Europa orientale del principale avversario dell’Alleanza Atlantica, la Russia. Prima del summit di Ankara, infatti, l’Alleanza Atlantica ha annunciato che MSS era in piena operatività. Sarà in campo da Mons, Belgio, dove ha sede l’alto comando militare della Nato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Gli occhi di Palantir per scrutare la Russia: nella deterrenza Nato scende in campo l’IA

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