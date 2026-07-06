La sfida per la Nato è trasformare gli investimenti in deterrenza

Il prossimo vertice Nato si apre con la decisione di aumentare gli investimenti militari per rafforzare la deterrenza. Dopo il Summit dell’Aia del 2025, l’Alleanza punta a riorganizzare le risorse per rispondere alle nuove minacce. La priorità è migliorare la prontezza delle forze e la capacità di risposta. Nessuna informazione su impegni specifici o cifre, solo un focus sulla trasformazione strategica in corso.

Il prossimo vertice Nato si apre su una fase di trasformazione profonda dell’Alleanza. Dopo il Summit dell’Aia del 2025, che ha fissato l’obiettivo di portare la spesa per difesa e sicurezza al 5% del prodotto interno lordo entro il 2035, la discussione si sposta dal “quanto” al “come”: la sfida sarà trasformare risorse aggiuntive in capacità militari concrete, industriali e operative. Ankara sarà quindi il primo vero banco di prova della nuova fase della Nato: meno centrata sulla semplice distribuzione degli oneri e più sulla capacità degli alleati di produrre sicurezza. La cornice politica del vertice è già stata definita dal segretario generale Mark Rutte: gli impegni, secondo la sua impostazione, sono stati presi all’Aia; ora conta la loro implementazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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