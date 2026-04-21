Un nuovo documento di Palantir afferma che l’era della deterrenza nucleare si è conclusa e che ora il ruolo principale spetta all’intelligenza artificiale. Nel testo si evidenzia come le tecnologie digitali siano destinate a cambiare il modo di affrontare le sfide globali, lasciando alle spalle i metodi tradizionali. Il riferimento ai Palantiri di Tolkien serve a sottolineare la funzione di queste nuove tecnologie come strumenti di visione e previsione.

Nel mondo creato da JRR Tolkien, Palantir, o meglio i Palantiri, sono le sette pietre veggenti create dagli elfi. In lingua quenya significa: coloro che sorvegliano da lontano. Nella nostra società, invece, Palantir è il colosso fondato da Peter Thiel e Alex Karp nel 2003. L’azienda, con sede a Denver, in Colorado, e una capitalizzazione di mercato del valore di quasi 350 miliardi di dollari, "vede" i big data, li legge e li analizza, per conto di imprese private e governi, agenzie di intelligence e forze militari. Un sovrastato che per alcuni protegge l’Occidente mentre per altri annienta la libertà. Nei giorni scorsi Palantir ha pubblicato su X uno status che è già stato letto da 30 milioni di persone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'era della deterrenza atomica è finita, ora tocca all’IA": cosa rivela il tecno-manifesto di Palantir

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