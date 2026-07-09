Durante il Mondiale, il portiere ha affrontato critiche dopo aver subito un gol contro il Senegal, ma si è poi risollevato, diventando un punto di riferimento per la nazionale. Prima di calcare il campo, aveva iniziato come attaccante, praticato la boxe e subito alcuni infortuni. Tra un impegno e l’altro, si dedicava anche a mangiare pizza. La sua carriera ha attraversato diverse fasi, passando da sport di contatto a ruoli più difensivi, con un passato ricco di esperienze diverse.

Mike Maignan aveva iniziato il Mondiale tra le critiche, dopo il gol subito contro il Senegal, poi però ha subito ritrovato solidità imponendosi come punto di riferimento della Francia. Magic Mike è ormai considerato un leader del gruppo ed è al suo primo Mondiale, dopo aver saltato quello in Qatar per un infortunio. Dall'addio di Hugo Lloris è titolare inamovibile della Francia: ecco il suo mondo. E pensare che da bambino Maignan voleva fare l’attaccante, come raccontato proprio alla Gazzetta dello Sport: “Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 6-7 anni. Ero attaccante o numero 10, non volevo andare in porta. Sono finito lì per caso. Così, da ragazzino mi alternavo tra il ruolo di portiere e quello di giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli inizi da attaccante, la boxe, gli infortuni e… la pizza! Nel mondo di Mike Maignan

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