Il centrocampista del Valencia è di nuovo nel mirino di un club italiano, dopo aver suscitato interesse anche l’anno scorso. In passato, aveva iniziato la carriera come attaccante prima di diventare centrocampista. Recentemente, sui social, è circolato un poster di Kroos, mentre si fanno notizie anche sui suoi inizi con una vettura Skoda aziendale. La situazione porta a considerare un possibile trasferimento nel prossimo mercato.

Javi Guerra deve smistare un grazie a un ex compagno di banco. Se non fosse stato per lui, probabilmente il calcio sarebbe arrivato con qualche stagione di ritardo. E di sicuro, a 22 anni, non si ritroverebbe nella lista dei papabili acquisti del Milan. Il padre di quel compagno di scuola allenava una selezione giovanile del Villarreal. Un giorno lo vide giocare in un campetto e lo chiamò per un provino. Javi Guerra aveva una decina d’anni e quel test col pallone tra i piedi lo superò a pieni voti. Uno studente modello. almeno in campo. Per le verifiche con carta e penna, forse, il rendimento era più altalenante. Javi Guerra è nato nel 2003 a Gilet, un paesino valenciano vicino alle montagne con meno di tremila abitanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il poster di Kroos, gli inizi da punta, la Skoda aziendale: nel mondo di Javi Guerra

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