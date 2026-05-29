Vendeva penne e dormiva da Nicolas Cage | gli assurdi inizi di Johnny Depp
Johnny Depp ha iniziato la sua carriera vendendo penne e dormendo da Nicolas Cage. Cage ha spiegato che il suo ruolo ha facilitato l’ingresso di Depp nel mondo dello spettacolo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura di questa collaborazione o sui passaggi esatti che hanno portato alla sua prima apparizione. La storia di Depp si lega così a incontri casuali e a scelte che si sono rivelate decisive per il suo percorso professionale.
A volte le carriere più importanti di Hollywood nascono quasi per caso. Lo ha raccontato Nicolas Cage, che in una nuova intervista ha rivelato di aver avuto un ruolo decisivo nell’ingresso di Johnny Depp nel mondo della recitazione. Parlando con Variety, Nicolas Cage ha ricordato il primo incontro con Depp nei primi anni Ottanta, quando il futuro protagonista di Pirati dei Caraibi cercava ancora di affermarsi come musicista e attraversava un periodo economicamente difficile: “Stavamo frequentando la stessa ragazza e lui arrivò a Los Angeles senza avere molta voglia di simpatizzare con me. Era un chitarrista. A me però piacque subito e diventammo ottimi amici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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