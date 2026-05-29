Vendeva penne e dormiva da Nicolas Cage | gli assurdi inizi di Johnny Depp

Notizia in breve

Johnny Depp ha iniziato la sua carriera vendendo penne e dormendo da Nicolas Cage. Cage ha spiegato che il suo ruolo ha facilitato l’ingresso di Depp nel mondo dello spettacolo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura di questa collaborazione o sui passaggi esatti che hanno portato alla sua prima apparizione. La storia di Depp si lega così a incontri casuali e a scelte che si sono rivelate decisive per il suo percorso professionale.