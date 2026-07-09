gli amici della pediatria portano il mare e la montagna in ospedale

Gli Amici della Pediatria organizzano laboratori settimanali in estate per i piccoli pazienti, portando il mare e la montagna in ospedale. Le attività cambiano stagione, ma l’obiettivo rimane quello di permettere ai bambini di continuare a immaginare e a condividere momenti insieme. Il progetto si svolge durante i mesi estivi, offrendo spazi di svago e creatività nel contesto ospedaliero. La proposta coinvolge i piccoli in attività che stimolano la fantasia e favoriscono il benessere psicologico.

IL PROGETTO. I laboratori settimanali per i piccoli pazienti cambiano prospettiva in estate. «Dietro ogni attività c’è il desiderio di farli continuare a immaginare e a stare insieme». L’estate, in ospedale, non assomiglia a quella di tutti gli altri. Non ci sono itinerari da preparare né partenze da organizzare, ma terapie, controlli e ricoveri. Eppure, anche tra i corridoi della Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, c’è chi prova a far entrare il mare, la montagna e il desiderio di un viaggio. È quello che fanno gli Amici della Pediatria, che anche quest’anno hanno scelto di dare un volto estivo non solo agli ambienti ma anche alle attività che accompagnano bambini e ragazzi durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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