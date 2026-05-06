Nuoro | i bambini del nido e della scuola portano la prevenzione in ospedale

A Nuoro, i bambini di un nido e di una scuola hanno portato la prevenzione all’interno di un ospedale, trasformando l’atrio in un vero e proprio centro operativo. L’iniziativa, nata da un progetto tra scuola e struttura sanitaria, ha coinvolto i piccoli in attività educative e pratiche rivolte alla salute. La proposta mira a sensibilizzare i bambini sull’importanza delle norme di prevenzione, creando un collegamento diretto tra il mondo scolastico e quello ospedaliero.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato l'atrio dell'ospedale in un centro operativo?. Chi ha ideato il percorso educativo tra scuola e ospedale?. Cosa hanno realizzato gli studenti per sensibilizzare i pazienti?. Perché coinvolgere i bambini del nido per la sicurezza sanitaria?.? In Breve Bambini del nido La Coccinella e scuola Biscollai hanno creato disegni tematici.. Lavori grafici degli studenti sono stati esposti nella hall del San Francesco.. Iniziativa promossa dalla direzione medica locale sotto la responsabilità di Antonella Tatti.. Progetto inserito nel programma globale dell'OMS denominato Salva vite: igienizza le mani.. Ieri mattina la hall dell’ospedale San Francesco di Nuoro ha ospitato la Giornata mondiale dell’igiene delle mani, trasformando l’atrio in un centro operativo per la sensibilizzazione sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro: i bambini del nido e della scuola portano la prevenzione in ospedale Notizie correlate Nuoro, Pellai e Tamborini: il futuro dei bambini tra digitale e nidoVenerdì 17 aprile, alle ore 17:30, l’ExMè di piazza Goffredo Mameli a Nuoro ospiterà un confronto di rilevanza nazionale sulla gestione dei... Piemonte: Cirio visita nido e scuola, investe 1 milione nei bambiniUn investimento per il futuro: i dettagli della visita di Cirio a Tigliole Il sole di febbraio splende su Tigliole, un piccolo comune del Piemonte,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Giornata dell’Igiene delle Mani, Bambini protagonisti a Nuoro; Salva vite: igienizza le mani all'Ospedale San Francesco di Nuoro per Giornata Mondiale Igiene Mani; La Polizia di Stato incontra gli alunni della scuola elementare di Posada - Polizia di Stato; Nuoro, a 150 anni dalla morte un grande convegno su Giorgio Asproni. Dopo i sette #arresti eseguiti lo scorso novembre, questa mattina altri due uomini sono stati arrestati e trasferiti in carcere su disposizione del gip di #Nuoro. Ecco chi sono - facebook.com facebook