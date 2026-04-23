Margot e Lucky cani addestrati portano il sorriso in Pediatria all’Asp di Enna

Due cani addestrati, Margot e Lucky, sono stati portati nel reparto di Pediatria di un'azienda sanitaria locale per offrire supporto ai bambini ricoverati. Questi cani sono stati inseriti nelle attività di assistenza, portando un sorriso tra i pazienti più giovani. La presenza degli animali è stata organizzata per migliorare l'ambiente di cura e offrire un momento di sollievo ai piccoli in degenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un supporto speciale per i piccoli pazienti. Due nuovi “operatori” molto particolari fanno il loro ingresso nel reparto di Pediatria dell’Asp di Enna: si tratta di Margot e Lucky, due cani addestrati che affiancano medici e infermieri nel percorso di cura dei bambini ricoverati. La loro presenza rappresenta un aiuto concreto nel rendere l’esperienza ospedaliera meno difficile e più serena. Il progetto “4 Zampe in Pediatria”. L’iniziativa rientra nel progetto “4 Zampe in Pediatria”, nato da un’idea della dottoressa Anna Maria Millauro, responsabile del reparto. Il progetto si basa sulla valorizzazione delle risorse già disponibili all’interno dell’azienda sanitaria, con l’obiettivo di introdurre un approccio innovativo alla cura dei piccoli pazienti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Margot e Lucky, cani addestrati, portano il sorriso in Pediatria all’Asp di Enna Notizie correlate Ricerca persone, l’esercitazione con i cani addestratiSu autorizzazione del comune di Acquaviva Picena, in località Conca degli Ulivi, ai confini con San Benedetto, si è svolta una esercitazione di... Il rombo della moto porta un sorriso in PediatriaIl rombo silenzioso di un motore elettrico ha spezzato la routine del reparto di Pediatria dell’ospedale di Sassuolo, trasformando i corridoi in una... Panoramica sull’argomento Margot e Lucky, due cani in corsia alla Pediatria dell'Asp di EnnaMargot e Lucky, entrano a fare parte del reparto di pediatria, affiancando medici e infermieri nel percorso di cura dei piccoli pazienti. rainews.it Due cani nel reparto di Pediatria dell’Umberto I: Asp avvia la Pet Therapy, primo caso in SiciliaArriva la pet therapy nel reparto di Pediatria dell’Umberto I di Enna: si tratta di un’iniziativa dell’Asp di Enna, prima azienda sanitaria pubblica in Sicilia ad attivare in modo strutturato questo t ... vivienna.it