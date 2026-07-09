Gli hotel e gli host hanno lanciato un appello affinché siano applicate regole uguali per tutti nel settore dell’ospitalità. Nel frattempo, si intensificano le richieste di controlli più severi sugli studentati privati, che, secondo diverse segnalazioni, gestirebbero anche attività di ospitalità turistica. La questione riguarda la differenza di trattamento tra strutture regolari e quelle che opererebbero senza autorizzazioni, con un focus particolare sulle possibili violazioni delle norme di legge.

Si allarga il fronte di chi chiede controlli rigorosi sugli studentati privati che, secondo numerose segnalazioni, finirebbero per svolgere anche attività di ospitalità turistica. Dopo l’annuncio del Comune di intensificare le verifiche sugli ’pseudo-studentati’, arrivano prese di posizione da operatori del turismo, rappresentanti del settore degli affitti brevi e comitati cittadini. Con motivazioni diverse, tutti convergono su un punto: chi aggira le regole deve essere fermato. Per il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, la linea scelta da Palazzo Vecchio è quella corretta. "Ciò che sta facendo il Comune è giustissimo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli ’alberghi mascherati’. Appello di hotel e host: "Norme uguali per tutti"

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