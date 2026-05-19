Turismo FH55 Grand Hotel Palatino entra tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi

Il FH55 Grand Hotel Palatino è stato inserito nell'elenco degli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi. La decisione è stata comunicata di recente e riguarda la classificazione ufficiale degli hotel con un patrimonio di storia e tradizione nella capitale. La struttura rientra tra i pochi alberghi romani che possono fregiarsi di questa designazione, che attesta la sua lunga presenza e il suo ruolo nel settore alberghiero della città. La notizia riguarda quindi una certificazione di rilievo per l'hotel.

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