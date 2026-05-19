Turismo FH55 Grand Hotel Palatino entra tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi
Il FH55 Grand Hotel Palatino è stato inserito nell'elenco degli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi. La decisione è stata comunicata di recente e riguarda la classificazione ufficiale degli hotel con un patrimonio di storia e tradizione nella capitale. La struttura rientra tra i pochi alberghi romani che possono fregiarsi di questa designazione, che attesta la sua lunga presenza e il suo ruolo nel settore alberghiero della città. La notizia riguarda quindi una certificazione di rilievo per l'hotel.
(Adnkronos) – L'FH55 Grand Hotel Palatino è stato inserito tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da Federalberghi Roma, un prestigioso traguardo che celebra e valorizza la lunga tradizione di ospitalità della struttura, il suo ruolo consolidato nel panorama alberghiero della Capitale e il profondo legame che da sempre la unisce alla storia, alla cultura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
FH55 Grand Hotel Palatino, Rome, Italy | Travel With Divya
Sullo stesso argomento
Chianciano, nuovo allarme alberghi: "Giovani sul tetto del Grand Hotel"A Chianciano Terme torna al centro del dibattito il tema della sicurezza negli alberghi abbandonati dopo l’episodio, fotografato dal blog locale...
Turismo a Pasqua: 150 alberghi aperti a Riccione, boom di bike hotel. “La richiesta c’è”Riccione, 29 marzo 2026 – Nonostante la Pasqua sia anticipata di due settimane rispetto al 2025, a Riccione si profila un buon ponte festivo con...
Turismo, FH55 Grand Hotel Palatino entra tra gli Alberghi Storici di Roma riconosciuti da FederalberghiPrimo progetto italiano dedicato esclusivamente alla valorizzazione delle strutture alberghiere che hanno contribuito a scrivere la storia dell’ospitalità della Capitale. adnkronos.com