Glamour sotto palco

Da iodonna.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati individuati i look ideali per le vacanze al mare e i fine settimana fuori porta. Ora, si affronta il problema di cosa indossare per un concerto estivo.

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A ppuntamenti imperdibili. Individuati i look perfetti per la prossima vacanza al mare e per l’imminente weekend fuori porta, non resta che risolvere un altro dilemma stilistico: come vestirsi per un concerto estivo. Outfit di luglio 2026: 5 idee look eleganti per affrontare il caldo con stile X La stagione calda, non a caso, è da sempre sinonimo di festival musicali e di live all’aperto, tra stadi cittadini e location immerse nella natura. L’ outfit più strategico, allora, si rivelerà la perfetta sintesi di praticità e glamour, funzionalità ed estetica, con l’obiettivo di sopravvivere al caldo senza rinunciare allo stile. Traendo ispirazione dai look avvistati al Coachella e a Glastonbury, allora, come vestirsi per un concerto estivo da vera esperta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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