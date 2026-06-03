Ma tu a dieta… Emma Marrone sul palco e sotto il delirio | la sua reazione

Da caffeinamagazine.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Emma Marrone è stata protagonista di un episodio pubblico nel corso di un concerto, durante il quale ha avuto una reazione visibile a un commento sul suo peso. Un spettatore le ha chiesto “Ma tu a dieta…”, e lei ha risposto in modo evidente, attirando l’attenzione dei presenti e dei social. L’episodio ha generato discussioni online, con molti utenti che hanno commentato la sua reazione. Emma Marrone, quindi, si è trovata al centro di attenzione in modo diverso rispetto alle occasioni precedenti.

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Emma Marrone torna al centro del dibattito sui social, ma questa volta non per una nuova canzone o per un progetto televisivo. La cantante salentina si è ritrovata ancora una volta a fare i conti con i commenti sul proprio aspetto fisico, un tema che negli ultimi anni l’ha accompagnata spesso e che continua ad alimentare discussioni online. Nonostante il passare del tempo e le numerose campagne contro gli insulti sul web, il fenomeno del body shaming continua infatti a colpire anche personaggi molto amati dal pubblico. L’episodio è avvenuto dopo la partecipazione di Emma al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5, evento che si è svolto il 31 maggio a Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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