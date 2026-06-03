Ma tu a dieta… Emma Marrone sul palco e sotto il delirio | la sua reazione

Notizia in breve

Emma Marrone è stata protagonista di un episodio pubblico nel corso di un concerto, durante il quale ha avuto una reazione visibile a un commento sul suo peso. Un spettatore le ha chiesto “Ma tu a dieta…”, e lei ha risposto in modo evidente, attirando l’attenzione dei presenti e dei social. L’episodio ha generato discussioni online, con molti utenti che hanno commentato la sua reazione. Emma Marrone, quindi, si è trovata al centro di attenzione in modo diverso rispetto alle occasioni precedenti.