La Corte dei Conti europea ha pubblicato un rapporto che critica duramente il Superbonus 110%, definendolo un fallimento sia dal punto di vista energetico che finanziario. Secondo il documento, il programma ha generato costi elevati e risultati insoddisfacenti. La relazione evidenzia inefficienze nella gestione e nel controllo delle risorse. Non sono state fornite stime precise sui danni economici, ma si sottolinea come il progetto abbia incontrato numerosi ostacoli e criticità.

La Corte dei Conti europea ha pubblicato un rapporto durissimo sul Superbonus 110%, definendolo un clamoroso fallimento sotto il profilo energetico e finanziario. Nel rapporto speciale 202026 intitolato "Improving the energy efficiency of private homes with the Rrf", i giudici contabili di Lussemburgo parlano apertamente di "uso inefficiente di fondi europei" e criticano senza sconti la misura icona del Movimento 5 Stelle. Secondo l’analisi, il Superbonus è stato "di gran lunga" la misura più costosa e meno efficiente tra quelle esaminate in Europa. In Italia sono stati spesi 9,72 euro per risparmiare un solo chilowattora di energia in un edificio residenziale, contro 1,39 euro in Lituania e appena 0,37-0,51 euro a Cipro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, l'Ue processa il suo Superbonus: un disastro

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