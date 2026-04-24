Superbonus il disastro che i grafici di Bankitalia raccontano e Giuseppe Conte no

Di recente, i grafici di Bankitalia hanno mostrato dati dettagliati sui risultati del Superbonus, evidenziando una perdita di risorse pubbliche e alcuni effetti sulle finanze pubbliche. Mentre alcuni esponenti politici preferiscono minimizzare queste cifre, i numeri confermano che, dall’introduzione del provvedimento, si sono verificati aspetti critici legati alla gestione e ai costi sostenuti. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico, senza che siano ancora state trovate soluzioni definitive.

A Giuseppe Conte non piace che si ricordi il buco creato dal suo governo con il Superbonus. Ieri, dopo che Giorgia Meloni ha ricordato quanto ancora pesi sulle casse pubbliche la misura del 110 per cento voluta dal governo giallorosso, il capo dei 5 stelle ha reagito in malo modo, accusando il presidente del Consiglio di suonare come un disco rotto. «Questa lagna la sentiamo da quattro anni. Basta con le balle: dopo quattro anni e zero riforme il tempo delle Superscuse è scaduto». Peccato che i numeri e le relazioni delle autorità finanziarie dicano altro e cioè da tempo abbiano riconosciuto che il provvedimento introdotto da Conte e da lui più volte sventolato in campagna elettorale abbia creato gravi problemi di finanza pubblica.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Superbonus, il disastro che i grafici di Bankitalia raccontano (e Giuseppe Conte no) Notizie correlate Leggi anche: Superbonus, la figuraccia di Giuseppe Conte con Moody's: ha fatto esplodere il debito Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino e Giuseppe Conte tra gli ospitiDopo due settimane di pausa, Fabio Fazio torna a presidiare la domenica sera del Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Deficit al 3,1%, l’Italia paga il disastro del Superbonus: Meloni smonta la narrazione di Conte; Superbonus e Bonus Edilizi peggio di un Disastro Nucleare; Tutta colpa di Giuseppe Conte, Giorgia Meloni contro i Cinque Stelle: Cosa hanno fatto. Superbonus, il disastro che i grafici di Bankitalia raccontano (e Giuseppe Conte no)Analisi tecnica sul Superbonus: i dati di Bankitalia rivelano il peso reale su deficit e conti pubblici, smentendo la narrazione di Giuseppe Conte sul gratuitamente. panorama.it Conti pubblici: Conte a Meloni, Superbonus è 'superscusa'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Da 24 ore Giorgia Meloni se ne va in giro accusando Giuseppe Conte e il Superbonus per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Con tutti (o quasi) i giornali al seguito. Poi vai a vedere come stanno davvero le cose, vai a leggere i numeri, i - facebook.com facebook Questa sera Giuseppe Conte ospite di @MarcoDamilan a #ilcavalloelatorre. Dalle 20.35 (o giù di lì) su @RaiTre x.com