Dopo un intervento chirurgico, Giuseppe Conte è tornato a intervenire nel dibattito politico, questa volta criticando il governo Meloni riguardo al Superbonus. Il leader del Movimento 5 Stelle ha espresso parole dure, evidenziando le sue opinioni sulla gestione di questa misura. La sua presenza nel confronto pubblico si è fatta sentire con toni decisi, riaccendendo l’attenzione su questa questione.

Giuseppe Conte è tornato. Superato l’intervento chirurgico, il leader del Movimento 5 Stelle è rientrato nel dibattito politico con il consueto piglio polemico, puntando il dito contro il governo Meloni. Ma il suo ritorno, per molti, sa di minestra riscaldata. In un’intervista al Corriere della Sera, Conte ha accusato l’esecutivo di perdere tempo prezioso su una riforma elettorale di convenienza mentre l’Italia deve affrontare la guerra in Iran e una grave crisi energetica che sta mettendo in difficoltà famiglie e imprese. "Siamo all’anno zero del governo Meloni", ha detto, parlando di un " pantano " causato dai contrasti tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Superbonus, l'ultima vergogna di Giuseppe Conte

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