Giugliano scavi e strade danneggiate | il Comune annuncia linea dura sui ripristini

Da puntomagazine.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Giugliano, sono stati segnalati danni alle strade e agli scavi. Il Comune ha annunciato un rafforzamento delle procedure di ripristino, includendo richieste di fideiussioni, controlli più stringenti e l'invio di diffide alle parti coinvolte. In presenza di irregolarità, verrà attivato anche l’intervento dell’Avvocatura Civica. Il sindaco ha ribadito l’applicazione di queste misure, senza specificare tempistiche o dettagli procedurali.

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Dopo le segnalazioni dei cittadini, il sindaco D’Alterio ribadisce le nuove procedure comunali: fideiussioni, controlli, diffide e intervento dell’Avvocatura Civica in caso di irregolarità. La tutela delle strade comunali torna al centro del dibattito pubblico a Giugliano in Campania. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sui ripristini non sempre eseguiti a regola d’arte a seguito di lavori sul territorio, il sindaco Diego D’Alterio è intervenuto con un post pubblicato sui social per ribadire la linea dell’Amministrazione. Il tema è particolarmente sentito, soprattutto alla luce della segnalazione arrivata nelle scorse ore dalla... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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