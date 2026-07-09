A Giugliano, sono stati segnalati danni alle strade e agli scavi. Il Comune ha annunciato un rafforzamento delle procedure di ripristino, includendo richieste di fideiussioni, controlli più stringenti e l'invio di diffide alle parti coinvolte. In presenza di irregolarità, verrà attivato anche l’intervento dell’Avvocatura Civica. Il sindaco ha ribadito l’applicazione di queste misure, senza specificare tempistiche o dettagli procedurali.

Dopo le segnalazioni dei cittadini, il sindaco D’Alterio ribadisce le nuove procedure comunali: fideiussioni, controlli, diffide e intervento dell’Avvocatura Civica in caso di irregolarità. La tutela delle strade comunali torna al centro del dibattito pubblico a Giugliano in Campania. Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sui ripristini non sempre eseguiti a regola d’arte a seguito di lavori sul territorio, il sindaco Diego D’Alterio è intervenuto con un post pubblicato sui social per ribadire la linea dell’Amministrazione. Il tema è particolarmente sentito, soprattutto alla luce della segnalazione arrivata nelle scorse ore dalla... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, scavi e strade danneggiate: il Comune annuncia linea dura sui ripristini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fuochi d'artificio e musica fuori dai locali: De Luca annuncia la linea duraIl sindaco di Salerno ha annunciato una stretta contro i fuochi d'artificio illegali e la musica ad alto volume proveniente da locali pubblici.

Linea dura del Comune di Bari contro l'abbandono dei rifiuti: "Multe fino a 1000 euro"Il Comune di Bari ha introdotto nuove sanzioni per chi abbandona rifiuti in strada, prevedendo multe fino a 1000 euro per i recidivi.