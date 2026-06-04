Fuochi d' artificio e musica fuori dai locali | De Luca annuncia la linea dura

Il sindaco di Salerno ha annunciato una stretta contro i fuochi d'artificio illegali e la musica ad alto volume proveniente da locali pubblici. Saranno intensificati i controlli e le sanzioni per chi viola le norme. Nessuna tolleranza sarà concessa per le attività che disturbano la quiete pubblica. Le autorità hanno già avviato operazioni di verifica nelle zone più interessate. La decisione mira a ridurre i rischi e i disagi causati da comportamenti non autorizzati.

Linea dura contro i fuochi d'artificio fuorilegge e la musica ad alto volume fuori dai locali: lo annuncia il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Qualche sera fa è stata segnalata, infatti, una nuova esplosione di fuochi d’artificio non autorizzati addirittura su un marciapiede, tra i passanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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