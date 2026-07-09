Una donna di 46 anni è stata arrestata a Giugliano dopo aver tentato di nascondere della cocaina lanciando una cassetta di sicurezza dal balcone. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno recuperato il contenitore prima che potesse essere perso. La droga si trovava all’interno della cassetta di sicurezza, che era stata gettata nel tentativo di disfarsene.

Ha tentato di disfarsi della droga lanciando dal balcone una cassetta di sicurezza, ma il gesto non è sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato il contenitore prima che potesse andare perduto. È accaduto a Varcaturo, frazione di Giugliano, durante un servizio di controllo del territorio. I militari della Compagnia di Giugliano stavano eseguendo una perquisizione nell'abitazione di una 46enne, incensurata, in via Parchitiello. Mentre i carabinieri attendevano che la donna aprisse la porta, quest'ultima ha tentato di liberarsi di una piccola cassetta di sicurezza, lanciandola dal balcone. Il contenitore è stato però notato da un militare appostato all'esterno dell'edificio, che lo ha immediatamente recuperato e consegnato ai colleghi impegnati nella perquisizione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, lancia cassetta di sicurezza dal balcone piena di cocaina: arrestata una 46enne

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