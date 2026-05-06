Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Paternò dopo aver tentato di disfarsi di droga lanciando oggetti dal balcone di casa sua. I carabinieri, intervenuti durante un controllo, hanno recuperato gli oggetti e individuato lo zaino rosa che era stato gettato nel tentativo di nascondere la sostanza. All’interno dello zaino sono state trovate diverse dosi di cocaina e crack.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a intercettare gli oggetti lanciati?. Cosa conteneva lo zaino rosa gettato dal balcone?. Chi sono i contatti scoperti negli appunti sequestrati durante la perquisizione?. Quanti altri spacciatori potrebbero essere coinvolti grazie agli appunti ritrovati?.? In Breve Sequestrati 600 grammi di cocaina e crack durante la perquisizione nell'abitazione.. Ritrovati due bilancini di precisione e appunti per la gestione dello spaccio.. Sospettato trasferito immediatamente nel carcere di Piazza Lanza a Catania.. Operazione coordinata tra sezione operativa e squadra dei cacciatori di Sicilia.. I carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un uomo di 46 anni con precedenti penali dopo che ha tentato di liberarsi della droga lanciando sacchetti dal balcone durante un’operazione antidroga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paternò, lanci droga dal balcone: arrestato 46enne con cocaina e crack

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A Paternò, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato un 46enne già noto alle forze dell’ordine dopo alcune perquisizioni domiciliari legate a sospette attività di spaccio in casa. https://www.freepressonline.it/2026/05/06/lancia-la-droga-dal-balcone- - facebook.com facebook